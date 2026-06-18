Горячую воду раньше срока вернут еще части потребителей Красноярской ТЭЦ-1

Напомним, ТЭЦ-1 встала на 10-дневную профилактику 15 июня и горячую воду отключили в четырех районах: Ленинском, Кировском, части Свердловского и Советского. 16 июня ресурс раньше срока вернули в некоторые дома по улицам Никитина и Партизана Железняка, а 17 июня — еще в несколько десятков зданий Советского района.