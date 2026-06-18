Горячую воду раньше срока вернут еще части потребителей Красноярской ТЭЦ-1

Теплоэнергетики продолжают досрочно возвращать горячую воду после гидравлических испытаний по контуру Красноярской ТЭЦ-1. Сегодня повезет некоторым жителям Зеленой рощи и Иннокентьевского.
Как сообщили в СГК, 18 июня горячая вода появится по следующим адресам:
пр. Металлургов, 28а, 28б, 28 В, 28 г, 30, 30б, 30а, 30 В, 30д, 32, 32б, 32а, 34, 36, 38; ул. Краснодарская, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7б, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 19, 19а; пр. Ульяновский, 2, 2а, 2б, 2 В, 4, 4 В, 4д, 6, 6а, 8, 8а, 10/2, 10а, 10б; ул. Тельмана, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 25, 27, 27а, 28а, 28б, 28 В, 30, 30а, 30 г, 32, 32а; ул. Устиновича, 1а, 1б, 3а, 10, 12а; ул. Ферганская, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. 1-я Смоленская, 16 ст11, 16 ст10, 16 к10, 16 к9, 16 к7, 16 к6, 16 к5, 16 к3, 16 к2, 16 к1; ул. 3 Августа, 20а, 20д, 22, 24, 26; ул. Авиаторов, 38, 40, 42, 44, 50, 50д, 54; ул. Алексеева, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 33; ул. Молокова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16д.
«Уведомления жилищным организациям уже направлены: управляющим компаниям нужно завершить работы на внутридомовом оборудовании и открыть входные задвижки на домах. После этого горячая вода поступит к жителям», — рассказали в СГК.
Напомним, ТЭЦ-1 встала на 10-дневную профилактику 15 июня и горячую воду отключили в четырех районах: Ленинском, Кировском, части Свердловского и Советского. 16 июня ресурс раньше срока вернули в некоторые дома по улицам Никитина и Партизана Железняка, а 17 июня — еще в несколько десятков зданий Советского района.
Теплоэнергетики отмечают, что досрочная подача горячей воды возможна не всегда и не везде. Сделать это можно, если: проверка теплосетей завершена, выявленные повреждения устранены, на ТЭЦ закончены необходимые работы или существует техническая возможность подать ресурс от другого теплоисточника.
Точную информацию об отключениях горячего водоснабжения можно посмотреть на интерактивной карте или узнать в организации, обслуживающей ваш дом.
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