В Красноярском крае почти 500 инвалидов получили помощь в поиске работы

Специалисты службы занятости Красноярского края помогли около 500 соискателям с инвалидностью найти работу. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения.
«По проекту “Государство для людей” мы сначала изучаем клиентскую группу, а затем выстраиваем под нее карьерный трек. Это позволяет соответствовать запросам и ожиданиям жителей края, делает поддержку еще более персонализированной… Для граждан с инвалидностью служба занятости уже внедрила дополнительные сервисы, которые способствуют трудоустройству с учетом индивидуальных потребностей, а также полноценной интеграции в общественную жизнь», — прокомментировал заместитель руководителя агентства Сергей Селюнин.
В частности, для 14 граждан в этом году оборудовали специальные рабочие места. В Красноярске создано место для инвалида II группы, который принят на должность инженера‑конструктора, а в Лесосибирске — для инвалида I группы, трудоустроенного контролером инженерных систем и приборов учета. От государства работодатели получили субсидию в пределах 200 тысяч рублей на приобретение, монтаж и установку необходимого оборудования и мебели.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.