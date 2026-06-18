В Красноярском крае почти 500 инвалидов получили помощь в поиске работы

«По проекту “Государство для людей” мы сначала изучаем клиентскую группу, а затем выстраиваем под нее карьерный трек. Это позволяет соответствовать запросам и ожиданиям жителей края, делает поддержку еще более персонализированной… Для граждан с инвалидностью служба занятости уже внедрила дополнительные сервисы, которые способствуют трудоустройству с учетом индивидуальных потребностей, а также полноценной интеграции в общественную жизнь», — прокомментировал заместитель руководителя агентства Сергей Селюнин.