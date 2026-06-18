Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый второй россиянин не боится искусственного интеллекта

Почти половина экономически активных россиян не испытывает страха перед развитием искусственного интеллекта.

Почти половина экономически активных россиян не испытывает страха перед развитием искусственного интеллекта. Об этом сообщили в SuperJob.

По данным исследования, 49% респондентов заявили, что не боятся ИИ. Год назад таких было 55%. Опасения из-за развития нейросетей испытывают 13% участников опроса, еще 38% затруднились с ответом. Мужчины относятся к искусственному интеллекту спокойнее женщин. Среди них ИИ не боятся 58%, среди женщин 41%.

С возрастом тревожность растет. Среди россиян до 35 лет нейросетей опасаются 11%, а среди тех, кто старше 45 лет, уже 17%. Также отношение к ИИ зависит от дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тыс. рублей не боятся нейросетей 44%, а среди россиян с доходом от 150 тыс. рублей таких уже 60%.

Среди профессий спокойнее всего к развитию ИИ относятся пиарщики, разработчики, главные бухгалтеры и учителя. Больше опасений фиксируют среди дизайнеров и маркетологов. Главный страх россиян связан с тем, что искусственный интеллект может заменить человека и привести к потере рабочих мест. Также участники опроса говорили о рисках мошенничества, утечек данных, ошибок нейросетей и деградации человеческих навыков.

Те, кто не боится ИИ, чаще всего считают его полезным инструментом, который помогает ускорять работу и упрощает жизнь. Некоторые респонденты объяснили свое спокойствие так: «Знаю, как работает, поэтому не боюсь».

В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.