Каждый второй россиянин не боится искусственного интеллекта

Почти половина экономически активных россиян не испытывает страха перед развитием искусственного интеллекта. Об этом сообщили в SuperJob.
По данным исследования, 49% респондентов заявили, что не боятся ИИ. Год назад таких было 55%. Опасения из-за развития нейросетей испытывают 13% участников опроса, еще 38% затруднились с ответом. Мужчины относятся к искусственному интеллекту спокойнее женщин. Среди них ИИ не боятся 58%, среди женщин 41%.
С возрастом тревожность растет. Среди россиян до 35 лет нейросетей опасаются 11%, а среди тех, кто старше 45 лет, уже 17%. Также отношение к ИИ зависит от дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тыс. рублей не боятся нейросетей 44%, а среди россиян с доходом от 150 тыс. рублей таких уже 60%.
Среди профессий спокойнее всего к развитию ИИ относятся пиарщики, разработчики, главные бухгалтеры и учителя. Больше опасений фиксируют среди дизайнеров и маркетологов. Главный страх россиян связан с тем, что искусственный интеллект может заменить человека и привести к потере рабочих мест. Также участники опроса говорили о рисках мошенничества, утечек данных, ошибок нейросетей и деградации человеческих навыков.
Те, кто не боится ИИ, чаще всего считают его полезным инструментом, который помогает ускорять работу и упрощает жизнь. Некоторые респонденты объяснили свое спокойствие так: «Знаю, как работает, поэтому не боюсь».
В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.