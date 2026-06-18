Каждый второй россиянин не боится искусственного интеллекта

С возрастом тревожность растет. Среди россиян до 35 лет нейросетей опасаются 11%, а среди тех, кто старше 45 лет, уже 17%. Также отношение к ИИ зависит от дохода. Среди респондентов с зарплатой до 100 тыс. рублей не боятся нейросетей 44%, а среди россиян с доходом от 150 тыс. рублей таких уже 60%.