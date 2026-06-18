Воронежцам из 34 домов разрешили сделать капремонт раньше срока

Дом на улице 3-го Интернационала, 33 получит новую крышу в ближайшие пять лет в комплекте с фасадом — старая кровля, по словам экспертов, в крайне плачевном состоянии. Аналогичное решение принято для дома на улице 232-й Дивизии, 11. А вот дому в Политехническом переулке, где проблемы с теплом, ремонт пока оставили в прежних сроках — износ инженерных сетей там всего 40%, что не считается критичным.