Рок-феерия, йога и «Янтарный Сабантуй»: как весело провести выходные в Калининградской области и не разориться

концерт с участием фольклорных ансамблей и звёзд татарской эстрады; ярмарка ремесленных изделий, сувениров и янтарных украшений; национальная кухня: эчпочмаки, чак-чак, кыстыбый, мёд; традиционные состязания: борьба на поясах «корэш», бой с мешками на бревне, перетягивание каната, бег с ложкой и яйцом, бег в мешках, бег с коромыслами; игры и мастер-классы для детей, аттракционы, интерактивные площадки.