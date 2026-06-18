Жителя Полесска, который избил знакомую молотком за отказ от интима, приговорили к 11 годам колонии

Суд установил, что вечером 15 марта 2025 года мужчина находился со знакомой в квартире одного из домов на улице Суворова. Он удерживал женщину за волосы, бил и угрожал убить в случае сопротивления. Когда потерпевшая отказалась продолжать выполнять требования, агрессор нанёс ей множественные удары по голове и телу, в том числе молотком. Пострадавшая выжила, потому что ей вовремя оказали медицинскую помощь.