В селе Спасском на Ставрополье открыли модернизированную библиотеку

Новая модельная библиотека открылась в селе Спасском в Ставропольском крае. Она была создана при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
В учреждении обновили интерьер, обустроили современное культурно-образовательное пространство, оснащенное компьютерной техникой с доступом в интернет. Также там оборудовали многофункциональные зоны для индивидуальной и групповой работы, медиатеку, лекторий, творческие мастерские и игровую комнату для детей. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями здоровья установили тактильные знаки.
«Открытие модельной библиотеки в селе Спасском знаменует новый этап в развитии социокультурной среды населенного пункта и создает дополнительные возможности для интеллектуального и творческого развития», — отметил глава Благодарненского округа Александр Теньков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.