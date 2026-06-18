Матвиенко заявила, что студенты избавляются от стереотипа о семье

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Молодые люди в России избавляются от стереотипа, что студенчество и семейная жизнь несовместимы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«На мой взгляд, главная причина успеха кроется в том, что у молодых людей в корне меняется мировоззрение. Они избавляются от устаревших, по сути, ложных стереотипов о том, что получение качественного образования якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей», — сказала она в ходе II Всероссийского фестиваля студенческих семей.
По словам Матвиенко, молодые люди все лучше понимают, что чем раньше создается семья, тем больше шансов, что она станет многодетной.
«А многодетная семья сегодня становится синонимом жизненного успеха и уважения в обществе», — констатировала парламентарий.
В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие «студенческая семья» в законодательстве о молодежной политике. Закон направлен на расширение мер поддержки молодых семей, в том числе студентов, обучающихся очно или очно-заочно по программам среднего профессионального или высшего образования.