Матвиенко заявила, что студенты избавляются от стереотипа о семье

«На мой взгляд, главная причина успеха кроется в том, что у молодых людей в корне меняется мировоззрение. Они избавляются от устаревших, по сути, ложных стереотипов о том, что получение качественного образования якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей», — сказала она в ходе II Всероссийского фестиваля студенческих семей.