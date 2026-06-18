Рухнувший БПЛА нашли в 800 метрах от населенного пункта в Перевозском округе

В Перевозском округе Нижегородской области обнаружили обломки БПЛА с боевой частью. Находку заметили местные жители в лесополосе — в 800 метрах от населенного пункта. Об этом рассказали в районной администрации.
Отмечается, что в результате падения беспилотника никто не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные службы: саперы забрали и уничтожили боевую часть дрона.
Представители власти напомнили нижегородцам о необходимости держаться от БПЛА и их обломков на расстоянии минимум 50 метров. Трогать подобную технику нельзя.
Ранее мы писали о том, что в регионе объявили режим беспилотной опасности. В МЧС просят граждан соблюдать спокойствие.
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