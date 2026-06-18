Как безопасно купить суши и роллы, рассказали волгоградцам в РПН

Часто суши и роллы готовят из ингредиентов, которые не подвергают тепловой обработке. Свежая или малосоленая рыба — это риск. Она может быть источником и носителем патогенной микрофлоры и при неправильном хранении вызывать пищевые отравления. Чаще всего их причиной становятся стафилококки, вибрионы, бациллы, листерии и клостридии, а также сальмонеллы, которые и подхватили камышане. Сырая рыба, рис и скоропортящиеся соусы дают бактериям размножаться очень быстро.