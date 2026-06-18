Тайна лунной миссии. Физик Коваленко раскрыл, кто создаёт щит от чёрной дыры

Официальная версия полёта корабля «Орион» по программе «Артемида-2» оказалась лишь ширмой? За фасадом лунной миссии скрывается попытка несанкционированного контакта с внеземной цивилизацией?
Своими наблюдениями и инсайдерской информацией поделился эксперт национальной исследовательской лаборатории, кандидат технических наук, полковник запаса Владимир Коваленко. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Цели «Ориона».
Как рассказал эксперт, истинная цель американской миссии не имела ничего общего с освоением спутника Земли. Он считает, что NASA пыталось наладить информационный канал с экипажем инопланетного корабля, базирующегося в одном из лунных кратеров.
«К моменту старта американской экспедиции наши источники уже располагали точными данными: гости прибыли из созвездия Проксима Центавра. Их миссия глобальна — создание гравитационного щита на дальних подступах к нашей системе. Он необходим для защиты от гравитационного поля чёрной дыры, нависшей угрозой для наших созвездий. Часть щита они уже возвели у себя, теперь оставшуюся часть они должны построить у нас. Луну они выбрали в качестве идеальной базы и чётко дали понять: они приступили к работе и исключают любое внешнее вмешательство», — рассказал Владимир Коваленко.
Именно поэтому, по мнению эксперта, американская лунная экспедиция закончилась полным провалом. Экипаж столкнулся с невидимым, но крайне жёстким сопротивлением.
«Астронавты вернулись на Землю в состоянии сильнейшего стресса. Они доложили о постоянном и целенаправленном психологическом воздействии извне, после чего потребовалось провести с ними курс тяжёлой психологической реабилитации. Но это не всё: на борту “Ориона” начали периодически возникать критические технические сбои, некоторые из которых могли привести к катастрофе. Специалисты не вняли предупреждениям о том, что Луна занята, не остановились и продолжили развивать программу “Артемида”», — отметил полковник запаса.
Как рассказал эксперт, решив продолжить строительство стационарной лунной станции, американцы попытались отправить на спутник ракету со строительными модулями.
«В ночь на 29 мая на мысе Канаверал (штат Флорида) прогремел взрыв чудовищной силы. Ракета-носитель была уничтожена вместе с основной стартовой площадкой, основательно повредив другие важные элементы космодрома. Ущерб колоссальный. Причина взрыва была однозначной: аномальное воздействие извне. Специалисты NASA в очередной раз получили недвусмысленный сигнал — Луна занята. Вердикт специальной комиссии неутешителен: программу “Артемида” придётся приостановить как минимум на один год», — констатировал эксперт.
Затишье на Солнце.
Владимир Коваленко поведал, что пока американская космическая программа несёт убытки, пришельцы продолжают свою работу по созданию гравитационного сегмента. И, судя по всему, довольно успешно.
«Пробный эксперимент в работе одной из частей сегмента показал неплохой результат. Гравитационное состояние Солнца стало более стабильным. Количество и мощность протуберанцев значительно уменьшились, а следовательно, снизились и удары солнечного ветра по магнитосфере Земли. Достаточно сказать, что начиная с 20 мая и по 3 июня на нашей планете не было зафиксировано ни одной магнитной бури. Долго ли продлится такое затишье — неизвестно. Очевидно одно: пришельцы пока не смогут долго обеспечивать такие комфортные условия. Это связано, с одной стороны, с их ограниченными энергетическими возможностями, а с другой — с тем, что строительство щита продолжается, и проверки его отдельных элементов будут носить эпизодический характер. Тем не менее первый успех обнадёживает», — резюмировал Владимир Александрович.
Эксперт отметил: остаётся лишь надеяться, что братья по разуму успеют завершить возведение гравитационного купола, и с нависшей угрозой чёрной дыры будет покончено навсегда.