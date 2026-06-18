Тайна лунной миссии. Физик Коваленко раскрыл, кто создаёт щит от чёрной дыры

«Пробный эксперимент в работе одной из частей сегмента показал неплохой результат. Гравитационное состояние Солнца стало более стабильным. Количество и мощность протуберанцев значительно уменьшились, а следовательно, снизились и удары солнечного ветра по магнитосфере Земли. Достаточно сказать, что начиная с 20 мая и по 3 июня на нашей планете не было зафиксировано ни одной магнитной бури. Долго ли продлится такое затишье — неизвестно. Очевидно одно: пришельцы пока не смогут долго обеспечивать такие комфортные условия. Это связано, с одной стороны, с их ограниченными энергетическими возможностями, а с другой — с тем, что строительство щита продолжается, и проверки его отдельных элементов будут носить эпизодический характер. Тем не менее первый успех обнадёживает», — резюмировал Владимир Александрович.