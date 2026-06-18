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В Красноярске запустили инклюзивные автобусные экскурсии

В Красноярске начали адаптировать экскурсионные маршруты для маломобильных горожан и туристов.

В Красноярске начали адаптировать экскурсионные маршруты для маломобильных горожан и туристов. Об этом сообщили в администрации города.

Городской туристско-информационный центр совместно с АНО «Шаг за шагом к мечте» провел первую тестовую автобусную экскурсию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для первого выезда выбрали классический обзорный маршрут. Он включает набережную имени Х. М. Совмена, Покровский парк и сквер Космонавтов.

Инклюзивные автобусные экскурсии будут проводить круглый год два раза в месяц. Сейчас в Красноярске утверждены 10 туристических маршрутов. Среди них 6 автобусных и 4 пешеходных. Для людей с ограниченными возможностями здоровья уже адаптированы один автобусный и два пешеходных маршрута.

К 400-летию Красноярска все маршруты планируют пересмотреть с учетом потребностей маломобильных людей. Для развития инклюзивного туризма город закупил два специализированных микроавтобуса. Каждый рассчитан на семь пассажиров, в том числе два места предназначены для маломобильных граждан. Машины оформлены в цветах «Красноярск-400».

Также в городе уже проводят две инклюзивные пешеходные экскурсии по левому и правому берегам. Они проходят дважды в месяц с мая по сентябрь. В администрации отметили, что развитие инклюзивного туризма стало одной из задач подготовки к юбилею города.

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