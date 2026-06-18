Елена Ильина возглавила белгородский Центр экологической безопасности

По данным Rusprofile, ЦЭБ основали в Белгороде в декабре 2016 года. Основной профиль организации — захоронение твердых коммунальных отходов, что является лицензируемым видом деятельности. У компании есть действующая лицензия на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и размещение отходов I-IV классов опасности. Единственным учредителем выступает Белгородская область. В 2025 году выручка предприятия составила 2,7 млрд руб., что на 1,7% выше показателя 2024-го, однако чистая прибыль упала на 46,5% — до 1,3 млн руб.