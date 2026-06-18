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Пожарный МЧС с друзьями спас троих тонущих детей в Красноярском крае

В Красноярском крае пожарный во время отдыха с друзьями спас троих подростков. Водитель пожарного автомобиля Павел Николаев, его друзья Владимир.

В Красноярском крае пожарный во время отдыха с друзьями спас троих подростков. Водитель пожарного автомобиля Павел Николаев, его друзья Владимир Сизых и Евгений Верхотуров с семьями проводили минувшие выходные на берегу притока Ангары, реке Чадобец, в районе села Заледеево Кежемского округа. Друзья заметили, как трое подростков 12 лет после рыбалки попытались перебрести речку, но их сбило течением и понесло. Ребята запаниковали и начали тонуть. Мужчины бросились спасать юных рыбаков. Мальчики были в панике. Они вели себя так, как обычно ведут себя люди, которые тонут — брыкались, пытались забраться на мужчин, едва не утопив их, — рассказали в региональном главе МЧС Gornovosti.ru. На борьбу за жизнь подростков у взрослых мужчин ушло около 40 минут. Мальчишки нахлебались воды, но были спасены. В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о награждении героев. Павел Николаев служит в пожарной охране с 2014 года — на счету водителя сотни спасенных жизней.

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