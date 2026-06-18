Главу администрации Зерноградского городского поселения оставили в СИЗО

Напомним, рассматривать дело в суде начали в июле 2025 года. Тогда сообщалось, что подсудимой инкриминировали превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Также в электронной картотеке на сайте Зерноградского районного суда указана статья «Служебный подлог» (ч.2 ст. 292 УК РФ).