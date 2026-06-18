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Главу администрации Зерноградского городского поселения оставили в СИЗО

Меру пресечения подозреваемой продлили до 17 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области под арестом еще на два месяца оставили главу администрации Зерноградского городского поселения. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Продлена мера пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 17 августа 2026 года, — сообщили в инстанции.

Напомним, рассматривать дело в суде начали в июле 2025 года. Тогда сообщалось, что подсудимой инкриминировали превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Также в электронной картотеке на сайте Зерноградского районного суда указана статья «Служебный подлог» (ч.2 ст. 292 УК РФ).

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