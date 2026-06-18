Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторические элементы здания сохранят: эксперты одобрили реконструкцию цирка в Екатеринбурге

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию цирка в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление государственной экспертизы России одобрило реконструкцию цирка в Екатеринбурге. Причиной для повторного рассмотрения стало внесение корректировок ряда проектных решений.

— Изменения затронули мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и условий комфортного пребывания зрителей с ограниченными физическими возможностями. Например, в здании появятся дополнительные эвакуационные лестницы, а места для маломобильных граждан перенесли в первые ряды зрительного зала, — сообщила представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Анна Пьянкова.

Площадь цирка после реконструкции составит около 20 тысяч квадратных метров, а в обновленном зале расположат 1900 мест с более комфортным расположением кресел. Отмечается, что несущие конструкции и исторические элементы здания сохранят.

Напомним, что ранее генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что работы по реконструкции цирка завершат в 2027 году.