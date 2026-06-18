Нижегородский аэропорт снял ограничения и принял 28 рейсов до Москвы

В аэропорту Нижнего Новгорода отменили ограничения на прием и отправку самолетов, действовавшие с ночи. Сегодня, 18 июня, воздушная гавань имени Чкалова встречает рейсы, направлявшиеся в Москву.
По данным губернатора Московского региона Андрея Воробьева, в четверг область атаковали более 190 беспилотников. Известно, что пострадали семнадцать человек.
Нижегородцы сегодня также получали СМС о введении режима опасности БПЛА. Аэропорт в Стригино вводил план «Ковер» в целях безопасности.
«В связи со снятием ограничений на полеты в Нижнем Новгороде, а также в аэропортах московского авиаузла, в настоящее время начинается разлет бортов, принятых в аэропорту Чкалов в качестве запасного», — рассказали в пресс-службе нижегородского авиаузла.
За 18 июня столица Приволжья приняла 28 рейсов, пунктом назначения которых была Москва. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.