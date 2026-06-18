Сбитый БПЛА обнаружили в лесу в Перевозском округе

В лесополосе неподалёку от дороги на территории Перевозского муниципального округа местные жители обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата с боевой частью. Расстояние до ближайшего населённого пункта составляло 800 метров, сообщили в районной администрации.
После сообщения о находке на место прибыли оперативные службы. Специалисты‑сапёры изъяли боевую часть БПЛА и ликвидировали её в расположенном поблизости овраге. В результате происшествия никто не пострадал, имущество не повреждено.
На фоне растущих рисков, связанных с применением беспилотников, крайне важно чётко следовать правилам поведения при их обнаружении — это позволит минимизировать угрозы для жизни и здоровья людей и поможет компетентным службам оперативно среагировать.
Необходимо сразу же сообщить в соответствующие органы, если вы заметили:
повреждённый или целый упавший дрон;
фрагменты аппарата — корпус, крылья, антенны, камеры, аккумуляторы и другие детали;
неизвестный БПЛА, который завис или кружит над жилыми кварталами, объектами инфраструктуры или общественными пространствами;
беспилотник, приземлившийся во дворе, парке, на крыше здания и т. п.
Категорически запрещается при обнаружении БПЛА или его обломков: подходить к устройству или фрагментам ближе чем на 50 метров;
прикасаться к деталям, перемещать их, вскрывать или поднимать;
пытаться отключить питание или извлечь аккумулятор;
засыпать землёй, заливать водой или иным способом «обезвреживать» аппарат;
пользоваться вблизи мобильными телефонами, рациями и другими радиопередающими устройствами — это может привести к детонации взрывного механизма;
снимать фото и видео с близкого расстояния;
допускать к месту находки посторонних, в том числе детей и животных.
Ранее режим беспилотной опасности снова ввели в Нижегородской области 18 июня.