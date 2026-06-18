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Сбитый БПЛА обнаружили в лесу в Перевозском округе

Специалисты‑сапёры изъяли боевую часть БПЛА и ликвидировали её в расположенном поблизости овраге.

В лесополосе неподалёку от дороги на территории Перевозского муниципального округа местные жители обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата с боевой частью. Расстояние до ближайшего населённого пункта составляло 800 метров, сообщили в районной администрации.

После сообщения о находке на место прибыли оперативные службы. Специалисты‑сапёры изъяли боевую часть БПЛА и ликвидировали её в расположенном поблизости овраге. В результате происшествия никто не пострадал, имущество не повреждено.

На фоне растущих рисков, связанных с применением беспилотников, крайне важно чётко следовать правилам поведения при их обнаружении — это позволит минимизировать угрозы для жизни и здоровья людей и поможет компетентным службам оперативно среагировать.

Необходимо сразу же сообщить в соответствующие органы, если вы заметили:

повреждённый или целый упавший дрон;

фрагменты аппарата — корпус, крылья, антенны, камеры, аккумуляторы и другие детали;

неизвестный БПЛА, который завис или кружит над жилыми кварталами, объектами инфраструктуры или общественными пространствами;

беспилотник, приземлившийся во дворе, парке, на крыше здания и т. п.

Категорически запрещается при обнаружении БПЛА или его обломков: подходить к устройству или фрагментам ближе чем на 50 метров;

прикасаться к деталям, перемещать их, вскрывать или поднимать;

пытаться отключить питание или извлечь аккумулятор;

засыпать землёй, заливать водой или иным способом «обезвреживать» аппарат;

пользоваться вблизи мобильными телефонами, рациями и другими радиопередающими устройствами — это может привести к детонации взрывного механизма;

снимать фото и видео с близкого расстояния;

допускать к месту находки посторонних, в том числе детей и животных.

Ранее режим беспилотной опасности снова ввели в Нижегородской области 18 июня.

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