Кравцов заявил о высоком спросе на выпускников колледжей

«Конкурс в целом в колледжах у нас составляет 3−4 человека на место, а по некоторым специальностям и направлениям достигает 18 человек на место. В колледжах можно сегодня получить 2−3 специальности, это помогает с трудоустройством выпускнику», — отметил Кравцов.