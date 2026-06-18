Кравцов заявил о высоком спросе на выпускников колледжей

Средний конкурс при поступлении держится на уровне 3−4 человек на место, а на самых популярных направлениях достигает 18. Об этом сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.
«Конкурс в целом в колледжах у нас составляет 3−4 человека на место, а по некоторым специальностям и направлениям достигает 18 человек на место. В колледжах можно сегодня получить 2−3 специальности, это помогает с трудоустройством выпускнику», — отметил Кравцов.
Министр также добавил, что проблема неготовности выпускников к реальной работе осталась в прошлом, поскольку их квалификацию на итоговых экзаменах теперь оценивают непосредственно будущие работодатели.