Павильон, пешеходный мост и амфитеатр: новый сквер появится в Новинках

Новый сквер появится в Новинках в 2027 году. На его территории установят просветительский павильон, детский игровой комплекс, спортплощадку и пешеходный мост, сообщается в канале «Стратегия развития Нижегородской области» в мессенджере МАХ.
Идею создания новой зоны отдыха озвучили жители поселка на встрече с региональными и местными властями в ноябре 2025 года. Предварительная концепция сквера была разработана специалистами ПАО «ДОМ.РФ» при участии администрации Нижнего Новгорода и Института развития городской среды Нижегородской области.
«Жители Новинок четко обозначили свой выбор: сквер должен стать современным общественным пространством. Люди хотят видеть свои районы безопасными и благоустроенными. Совсем недавно обсуждал это с жителями на личной встрече. Одновременно решается давняя коммунальная проблема — модернизируется канализационный коллектор для ЖК “Окский берег”. Эти проекты — звенья единого процесса комплексного развития территории», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
Напомним, проект сквера в Новинках набрал 1489 голосов и победил в рейтинговом голосовании программы «Формирование комфортной городской среды». Всего за восемь лет по программе «ФКГС» в Нижегородской области благоустроили почти пять тысяч территорий, в том числе 854 общественных пространства.