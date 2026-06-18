Павильон, пешеходный мост и амфитеатр: новый сквер появится в Новинках

Напомним, проект сквера в Новинках набрал 1489 голосов и победил в рейтинговом голосовании программы «Формирование комфортной городской среды». Всего за восемь лет по программе «ФКГС» в Нижегородской области благоустроили почти пять тысяч территорий, в том числе 854 общественных пространства.