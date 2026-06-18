Башкирский республиканский колледж культуры и искусства получил новый рояль

«Новый рояль — это не просто инструмент, а возможность для наших студентов раскрыть талант в полной мере. Благодаря нацпроекту “Семья” мы создаем условия, в которых искусство становится ближе к людям, а семейные ценности укрепляются через совместное приобщение к культуре», — отметила заместитель директора колледжа по воспитательной работе Алия Асмандиярова.