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Башкирский республиканский колледж культуры и искусства получил новый рояль

Музыкальный инструмент откроет дополнительные возможности для обучения.

Источник: Национальные проекты России

Новый рояль появился в Башкирском республиканском колледже культуры и искусства при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в учебном заведении.

Музыкальный инструмент откроет дополнительные возможности для обучения — студенты получат доступ к оборудованию профессионального уровня. Концертный зал колледжа станет еще более привлекательной площадкой для концертов классической музыки, которые могут посещать семьи с детьми.

«Новый рояль — это не просто инструмент, а возможность для наших студентов раскрыть талант в полной мере. Благодаря нацпроекту “Семья” мы создаем условия, в которых искусство становится ближе к людям, а семейные ценности укрепляются через совместное приобщение к культуре», — отметила заместитель директора колледжа по воспитательной работе Алия Асмандиярова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.