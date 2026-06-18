Башкирский республиканский колледж культуры и искусства получил новый рояль

Новый рояль появился в Башкирском республиканском колледже культуры и искусства при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в учебном заведении.
Музыкальный инструмент откроет дополнительные возможности для обучения — студенты получат доступ к оборудованию профессионального уровня. Концертный зал колледжа станет еще более привлекательной площадкой для концертов классической музыки, которые могут посещать семьи с детьми.
«Новый рояль — это не просто инструмент, а возможность для наших студентов раскрыть талант в полной мере. Благодаря нацпроекту “Семья” мы создаем условия, в которых искусство становится ближе к людям, а семейные ценности укрепляются через совместное приобщение к культуре», — отметила заместитель директора колледжа по воспитательной работе Алия Асмандиярова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.