В поселке Сеща Брянской области благоустроят пешеходную зону

Пешеходная зона расположена на улице Центральной. На ней уже провели работы по укладке тротуарной плитки, бордюров и обустройству карманов для дальнейшей установки лавочек и урн. Затем там появится архитектурный объект «Я люблю Сещу», велопарковки на восемь мест и уличное освещение. Благоустройство планируют завершить в 2027 году.