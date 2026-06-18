В поселке Сеща Брянской области благоустроят пешеходную зону

Благоустройство пешеходной зоны идет в поселке Сеща Брянской области. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Пешеходная зона расположена на улице Центральной. На ней уже провели работы по укладке тротуарной плитки, бордюров и обустройству карманов для дальнейшей установки лавочек и урн. Затем там появится архитектурный объект «Я люблю Сещу», велопарковки на восемь мест и уличное освещение. Благоустройство планируют завершить в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.