Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Сеща Брянской области благоустроят пешеходную зону

Там появится архитектурный объект, велопарковки и уличное освещение.

Благоустройство пешеходной зоны идет в поселке Сеща Брянской области. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Пешеходная зона расположена на улице Центральной. На ней уже провели работы по укладке тротуарной плитки, бордюров и обустройству карманов для дальнейшей установки лавочек и урн. Затем там появится архитектурный объект «Я люблю Сещу», велопарковки на восемь мест и уличное освещение. Благоустройство планируют завершить в 2027 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.