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Красноярцам рассказали, что делать при задымлении на улице

Жителям Красноярского края напомнили правила безопасности при задымлении воздуха из-за лесных пожаров.

Жителям Красноярского края напомнили правила безопасности при задымлении воздуха из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Смог от лесных пожаров в сибирских регионах распространился на территории нескольких округов. Специалисты рекомендуют при задымлении меньше находиться на улице и сократить физическую активность. Окна в квартире или офисе лучше держать закрытыми, особенно утром и вечером, когда концентрация вредных веществ в воздухе может повышаться.

Открытые окна и форточки можно завешивать влажной тканью. В помещениях также советуют увлажнять воздух. При сильной задымленности можно использовать медицинские или другие защитные маски. По возможности жителям рекомендуют реже пользоваться транспортом. Если самочувствие ухудшилось, необходимо обратиться к врачу.

По данным на 18 июня, в Красноярском крае действует 91 лесной пожар на общей площади 83 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

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