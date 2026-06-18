Красноярцам рассказали, что делать при задымлении на улице

Смог от лесных пожаров в сибирских регионах распространился на территории нескольких округов. Специалисты рекомендуют при задымлении меньше находиться на улице и сократить физическую активность. Окна в квартире или офисе лучше держать закрытыми, особенно утром и вечером, когда концентрация вредных веществ в воздухе может повышаться.