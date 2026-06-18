Красноярцам рассказали, что делать при задымлении на улице

Жителям Красноярского края напомнили правила безопасности при задымлении воздуха из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Смог от лесных пожаров в сибирских регионах распространился на территории нескольких округов. Специалисты рекомендуют при задымлении меньше находиться на улице и сократить физическую активность. Окна в квартире или офисе лучше держать закрытыми, особенно утром и вечером, когда концентрация вредных веществ в воздухе может повышаться.
Открытые окна и форточки можно завешивать влажной тканью. В помещениях также советуют увлажнять воздух. При сильной задымленности можно использовать медицинские или другие защитные маски. По возможности жителям рекомендуют реже пользоваться транспортом. Если самочувствие ухудшилось, необходимо обратиться к врачу.
По данным на 18 июня, в Красноярском крае действует 91 лесной пожар на общей площади 83 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.