На болотах Ленобласти зацвела клюква

Цветки клюквы имеют светло-розовый оттенок и поникшую форму, напоминая журавля, склонившего голову. Именно поэтому в английском языке ягода называется cranberry («журавлиная ягода»), а в России её исторически именовали журавихой. Период цветения одного цветка составляет около 20 дней. Сбор клюквы в регионе традиционно начинается с конца сентября и продолжается до первого снега. Глазков рекомендует собирать ягоду после первых заморозков, так как в этот период она становится более ароматной и вкусной, сохраняя свои свойства до весны.