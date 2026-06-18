Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая калининградка, которая намеревалась продать более 4,9 кг наркотиков, пойдет под суд

22-летняя девушка занималась организацией тайников-закладок.

В Калининграде будут судить 22-летнюю девушку, которая, находясь в составе ОПГ, занималась расфасовкой и сбытом наркотиков на территории региона. Она оборудовала тайники-закладки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, девушка проходит по статье о покушении на незаконный сбыт более 4,9 кг наркотиков.

Работала в банде она с октября по декабрь 2025 года. Известно, что уголовное дело соучастников выделено в отдельное производство.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше