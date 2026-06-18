Молодая калининградка, которая намеревалась продать более 4,9 кг наркотиков, пойдет под суд

В Калининграде будут судить 22-летнюю девушку, которая, находясь в составе ОПГ, занималась расфасовкой и сбытом наркотиков на территории региона. Она оборудовала тайники-закладки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, девушка проходит по статье о покушении на незаконный сбыт более 4,9 кг наркотиков.
Работала в банде она с октября по декабрь 2025 года. Известно, что уголовное дело соучастников выделено в отдельное производство.
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