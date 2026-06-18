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Красноярцы выбирают мелодию для главных городских часов на День молодежи

Голосование проходит в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Красноярска предлагают выбрать мелодию для главных городских часов на День молодежи, который будут праздновать 27 июня. Голосование проходит в группе проекта «Твоё время».

В социальных сетях опубликовали список из трех композиций (свой вариант можно предложить в комментариях):

— Ваня Дмитриенко и Аня Персильд — «Силуэт»;

— bearwolf — «Феникс»;

— DJ SMASH — «Волна».

Напомним, традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам на главных городских часах появилась в 2019 году. Сам же красноярский «Биг-Бен» был построен в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту архитектора Арэга Демирханова.

27 июня в Красноярске пройдет День молодежи. Фестиваль состоится в Татышев-парке. Спортивные, культурные и творческие площадки будут работать на протяжении всего дня, а завершит праздник выступление DJ Smash. Публикуем программу мероприятия.