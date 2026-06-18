Красноярцы выбирают мелодию для главных городских часов на День молодежи

Напомним, традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам на главных городских часах появилась в 2019 году. Сам же красноярский «Биг-Бен» был построен в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту архитектора Арэга Демирханова.