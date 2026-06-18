Красноярцы выбирают мелодию для главных городских часов на День молодежи

Жителям Красноярска предлагают выбрать мелодию для главных городских часов на День молодежи, который будут праздновать 27 июня. Голосование проходит в группе проекта «Твоё время».
В социальных сетях опубликовали список из трех композиций (свой вариант можно предложить в комментариях):
— Ваня Дмитриенко и Аня Персильд — «Силуэт»;
— bearwolf — «Феникс»;
— DJ SMASH — «Волна».
Напомним, традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам на главных городских часах появилась в 2019 году. Сам же красноярский «Биг-Бен» был построен в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту архитектора Арэга Демирханова.
27 июня в Красноярске пройдет День молодежи. Фестиваль состоится в Татышев-парке. Спортивные, культурные и творческие площадки будут работать на протяжении всего дня, а завершит праздник выступление DJ Smash. Публикуем программу мероприятия.