Китаев: Строительство трассы между Железнодорожной и Тургенева в Зеленоградске пока невозможно

Строительство трассы между улицами Железнодорожной и Тургенева в Зеленоградске пока технически и финансово невозможно. Об этом заявил глава округа Александр Китаев в прямом эфире на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Чиновник напомнил, что изначально планировалось построить трассу с одноуровневым переездом через железную дорогу. Однако такой вариант не согласовало ОАО «РЖД». В компании считают необходимым обустройство путепровода.
Самое оптимальное было бы, конечно, устройство этой дороги, которая связала бы Тургенева и Железнодорожную, но пока технически и финансово это невозможно. Если РЖД согласовывает по нормативам только в двухуровневом исполнении, то строительство такой дороги обойдётся нам в несколько миллиардов рублей. Бюджет муниципального образования точно не осилит этого, а по критериям оценки эффективности инфраструктурных проектов — мы предварительно просчитывали — такой проект эту оценку не пройдёт для подтверждения федерального или регионального финансирования. Но с проблемой работаем и в этом направлении будем двигаться. Если удастся войти в программу «200 мастер-планов», то на какую-то среднесрочную перспективу это может стать решаемым вопросом. Пока это нерешаемый вопрос, — сказал Китаев.
Глава округа добавил, что пока власти планируют решать проблему с пробками в Зеленоградске другим способом. «Путём иных средств организации дорожного движения будем стараться снизить количество пробок на наших дорогах — это и настройка светофоров, и возобновление работы системы “ПаркРайт”. Часть пробок, к сожалению, происходит у нас не из-за того, что нет дороги между Железнодорожной и Тургенева, а из-за того, что не очень дисциплинированные и законопослушные водители — неправильно паркуются, неправильно совершают манёвры и так далее», — сообщил он.
Областные и муниципальные власти уже давно обсуждают обустройство трассы между улицами Тургенева и Железнодорожной. Фактически она должна стать продолжением Окружной. Новая дорога позволит попасть из восточной в западную часть Зеленоградска, минуя исторический центр города. Согласно схеме, она начнётся от кольца на улице Тургенева, пересечёт зелёный массив и выйдет на Железнодорожную в районе «Евроспара».