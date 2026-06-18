Китаев: Строительство трассы между Железнодорожной и Тургенева в Зеленоградске пока невозможно

Самое оптимальное было бы, конечно, устройство этой дороги, которая связала бы Тургенева и Железнодорожную, но пока технически и финансово это невозможно. Если РЖД согласовывает по нормативам только в двухуровневом исполнении, то строительство такой дороги обойдётся нам в несколько миллиардов рублей. Бюджет муниципального образования точно не осилит этого, а по критериям оценки эффективности инфраструктурных проектов — мы предварительно просчитывали — такой проект эту оценку не пройдёт для подтверждения федерального или регионального финансирования. Но с проблемой работаем и в этом направлении будем двигаться. Если удастся войти в программу «200 мастер-планов», то на какую-то среднесрочную перспективу это может стать решаемым вопросом. Пока это нерешаемый вопрос, — сказал Китаев.