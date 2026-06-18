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33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. В Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже известны результаты работ по истории, химии, русскому языку и литературе. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Крымские одиннадцатиклассники уже демонстрируют высокие результаты, подтверждая качество образования в регионе. Экзаменационная кампания проходит в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности и объективности», — отметили в министерстве.

По итогам проверенных работ, по химии 100 баллов набрали 13 выпускников, по русскому языку — 11 выпускников, по литературе — 9 выпускников.

Кроме того, каждый пятый участник экзамена по химии набрали более 80 баллов. На экзамене по истории 11% выпускников справились с заданиями на повышенный балл. На ЕГЭ по литературе порог в 80+ баллов преодолели 10% участников. Русский язык на «отлично» (от 80 баллов и выше) написали 8% одиннадцатиклассников.

«Обязательный экзамен по русскому языку успешно сдали и преодолели минимальный порог баллов 97% всех выпускников Республики Крым», — добавили в ведомстве.

Выпускникам 2026 года осталось пройти ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранным языкам.

Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать.

По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.

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