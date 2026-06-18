33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Кроме того, каждый пятый участник экзамена по химии набрали более 80 баллов. На экзамене по истории 11% выпускников справились с заданиями на повышенный балл. На ЕГЭ по литературе порог в 80+ баллов преодолели 10% участников. Русский язык на «отлично» (от 80 баллов и выше) написали 8% одиннадцатиклассников.