33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

«Крымские одиннадцатиклассники уже демонстрируют высокие результаты, подтверждая качество образования в регионе. Экзаменационная кампания проходит в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности и объективности», — отметили в министерстве.
По итогам проверенных работ, по химии 100 баллов набрали 13 выпускников, по русскому языку — 11 выпускников, по литературе — 9 выпускников.
Кроме того, каждый пятый участник экзамена по химии набрали более 80 баллов. На экзамене по истории 11% выпускников справились с заданиями на повышенный балл. На ЕГЭ по литературе порог в 80+ баллов преодолели 10% участников. Русский язык на «отлично» (от 80 баллов и выше) написали 8% одиннадцатиклассников.
«Обязательный экзамен по русскому языку успешно сдали и преодолели минимальный порог баллов 97% всех выпускников Республики Крым», — добавили в ведомстве.
Выпускникам 2026 года осталось пройти ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранным языкам.
Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать.
По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.