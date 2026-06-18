Ингушетия закупит 8 новых пассажирских автобусов

Восемь новых пассажирских автобусов планируют закупить в Ингушетии для расширения автопарка общественного транспорта. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Ингушавтодоре».
Закупленный транспорт будет использоваться в основном на уже существующих маршрутах. Планируется замена старого автотранспорта, также автобусы будут дополнительно выведены на маршруты, по которым было больше всего жалоб от жителей.
«Обновление общественного транспорта сегодня является одной из важнейших задач, которая стоит перед нами. Получая немало обращений от граждан нашей республики, мы серьезно взялись за этот вопрос. Новая техника позволит обеспечить стабильную работу маршрутов и повысить комфорт для жителей», — отметил министр автомобильных дорог и транспорта Республики Ингушетии Батыр Хаматханов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.