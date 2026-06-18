Ингушетия закупит 8 новых пассажирских автобусов

«Обновление общественного транспорта сегодня является одной из важнейших задач, которая стоит перед нами. Получая немало обращений от граждан нашей республики, мы серьезно взялись за этот вопрос. Новая техника позволит обеспечить стабильную работу маршрутов и повысить комфорт для жителей», — отметил министр автомобильных дорог и транспорта Республики Ингушетии Батыр Хаматханов.