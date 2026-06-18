В Красноярском крае с дроппера взыскали 330 тыс. рублей, похищенные у пенсионерки

После раскрытия обмана прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть деньги как неосновательное обогащение. Суд первой инстанции отказал во взыскании. Основанием стало то, что владелица счета якобы не распоряжалась деньгами, а банковскую карту передала другим людям. Прокуратура обжаловала это решение.