В Красноярском крае с дроппера взыскали 330 тыс. рублей, похищенные у пенсионерки

Прокуратура добилась взыскания 330 тыс. рублей с владелицы банковской карты, на которую мошенники вывели деньги пенсионерки. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В конце 2024 года 67-летней жительнице Зеленогорска позвонили аферисты. Они убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой, и предложили перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионерка отправила 330 тыс. рублей на карту 18-летней жительницы Кемеровской области.
После раскрытия обмана прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть деньги как неосновательное обогащение. Суд первой инстанции отказал во взыскании. Основанием стало то, что владелица счета якобы не распоряжалась деньгами, а банковскую карту передала другим людям. Прокуратура обжаловала это решение.
Апелляционный суд указал, что именно владелец счета отвечает за деньги, поступившие на его банковскую карту. Передача карты посторонним не освобождает от ответственности. Решение суда первой инстанции отменили. С девушки взыскали все 330 тыс. рублей.