Ученые КБГУ повысили пожарную безопасность пластиковых стройматериалов

«Исследование ученых КБГУ предполагает новое техническое решение для устранения ключевого недостатка ПВХ-материалов — воспламеняемости. Специалисты подобрали комбинацию трех веществ: меламина, полифосфата аммония (ПФА) и пентаэритрита, которые относятся к антипиренам, которые препятствуют распространению огня в материалах. В отличие от используемых сейчас веществ при их горении выделяются только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не возгораются снова», — рассказал профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений Института математики и естественных наук КБГУ Тимур Борукаев.