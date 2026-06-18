Ученые КБГУ повысили пожарную безопасность пластиковых стройматериалов

НАЛЬЧИК, 18 июня. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) разработали новую смесь, которая значительно повышает пожарную безопасность пластиковых строительных материалов. Одновременно она снижает себестоимость этих материалов, сообщили ТАСС в вузе.
«Исследование ученых КБГУ предполагает новое техническое решение для устранения ключевого недостатка ПВХ-материалов — воспламеняемости. Специалисты подобрали комбинацию трех веществ: меламина, полифосфата аммония (ПФА) и пентаэритрита, которые относятся к антипиренам, которые препятствуют распространению огня в материалах. В отличие от используемых сейчас веществ при их горении выделяются только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не возгораются снова», — рассказал профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений Института математики и естественных наук КБГУ Тимур Борукаев.
Ученые отмечают, что защитный механизм основан на образовании угольного слоя, блокирующего доступ кислорода к зоне возгорания. Эффективность подтверждена экспериментально.
«Разработанная добавка не только существенно повышает пожаробезопасность ПВХ-материалов, но и снижает их стоимость. По нашему мнению, внедрение разработки может снизить стоимость в первую очередь электрических проводов и кабелей, которые защищаются слоем ПВХ. А область применения разработки охватывает от сантехнических труб и виниловых обоев до тентовых покрытий для грузового транспорта и палаточных конструкций», — добавил Борукаев.
Ученые уже приступили к разработке защиты от масла и бензина для электриков и других бытовых систем на основе ПВХ.