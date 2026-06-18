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Таёжная отшельница Агафья Лыкова пожаловалась на наглого медведя

Отшельница уже посадила картошку и морковь на своём огороде.

В таёжную заимку к Агафье Лыковой вернулся помощник — диакон Георгий из Оренбургской области. Отшельница уже посадила картошку и морковь на своём огороде в 30 соток. Но главная проблема сейчас — медведь, который бродит вокруг участка и ничего не боится.

Как рассказал krsk.aif.ru духовный отец Лыковой, иерей Игорь Мыльников, Агафья Карповна переживала, надолго ли приехал Георгий. Он её успокоил: «Как Бог даст, хотелось бы, чтобы жил подольше».

Весна в этом году выдалась холодной — шли дожди и даже снег. Но сейчас погода наладилась, и отшельница занялась огородом. В свои 81 год она продолжает трудиться на крутом склоне, как учили с детства.

Заимка Лыковых находится в глухой тайге. Добраться туда можно только вертолётом или по реке Еринат. Место удивительно красивое — горная река, чистый воздух и сочная зелень. В одном домике живёт сама Агафья, в другом — её помощник.