Курский губернатор встретится с жителями пострадавшего от ВСУ приграничья

Губернатор Курской области Александр Хинштейн возобновляет проведение открытых встреч с жителями пострадавших от действий ВСУ приграничных районов. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Следующая встреча состоится 20 июня в КЗ «Свиридовский». Принять участие в ней могут жители Суджанского и Льговского районов, а также города Льгова.