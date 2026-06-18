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Курский губернатор встретится с жителями пострадавшего от ВСУ приграничья

Губернатор Курской области Александр Хинштейн возобновляет проведение открытых встреч с жителями пострадавших от действий ВСУ приграничных районов. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Следующая встреча состоится 20 июня в КЗ «Свиридовский». Принять участие в ней могут жители Суджанского и Льговского районов, а также города Льгова.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн возобновляет проведение открытых встреч с жителями пострадавших от действий ВСУ приграничных районов. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Следующая встреча состоится 20 июня в КЗ «Свиридовский». Принять участие в ней могут жители Суджанского и Льговского районов, а также города Льгова.

«Понимаю все тревоги наших жителей, но прошу другие районы дождаться своей очереди. Я обязательно встречусь со всеми, но предлагаю придерживаться прошлогоднего формата, когда мы поочередно собирали жителей трех муниципалитетов», — заявил господин Хинштейн.

Глава региона предупредил, что в целях безопасности пропускать на встречу будут по паспортам — без паспорта пройти будет невозможно. Господин Хинштейн также подчеркнул, что «рассчитывает на честный и конструктивный диалог».

Встречи с жителями приграничья были приостановлены на время отсутствия Александра Хинштейна в регионе и его восстановления после травмы, полученной в ДТП.в Конышевском районе.

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