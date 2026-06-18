В Зеленоградске променад накрыло «лавандовое» море кошачьей мяты

«Яркое цветение этого растения придаёт променаду особую атмосферу. В народе его часто называют кошачьей мятой. И не без оснований. Известна специфическая чувствительность представителей семейства кошачьих, в том числе львов и домашних кошек, к запаху этого растения», — говорится в сообщении.