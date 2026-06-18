Житель Полесска, зверски избивший девушку молотком, получил 11 лет колонии

Все случилось 15 марта 2025 года, когда 37-летний мужчина был в квартире дома на ул. Суворова в Полесске вместе со знакомой. Там он схватил ее за волосы и, побив, «совершил в отношении женщины действия сексуального характера». При этом он угрожал убийством.