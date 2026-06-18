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На медицинскую помощь жителям Красноярского края направили более 91 миллиарда

Депутаты краевого парламента заслушали отчет ТФ ОМС.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края приняли в двух чтениях отчет об исполнении бюджета Территориального фонда ОМС за 2025 год. Доход Территориального фонда составил 95,8 миллиардов рублей, а расходы — более 91 миллиарда.

По словам министра здравоохранения региона Алексея Коноваленко, на эти средства прошли лечение в стационаре 467 тысяч пациентов, в дневном стационаре −220 тысяч пациентов. 7,6 миллиарда рублей направлено на скорую помощь и реабилитацию. Закуплено 68 единиц современного медицинского оборудования.