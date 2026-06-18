Проверку проводят в Нижнем Новгороде из-за происшествия с беременной женщиной

В Нижнем Новгороде организовали проверку соблюдения техники безопасности на стройплощадках новых станций подземки из-за происшествия с беременной женщиной. Об этом сообщили в телеграм-канале «МетроНН».
Напомним, от сильного ветра в районе улицы Радужной перевернулась часть металлической сетки ограждения. Конструкция упала на спину беременной женщины, она получила ушиб лопатки.
В связи с происшествием ГУММиД проводит проверку. Представители компании-субподрядчика уже приняли меры для недопущения новых несчастных случаев: укрепили ограждения и убрали декоративные баннеры.