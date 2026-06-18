Воронежцы собрали 7 тонн отработанных батареек

— Все эти отходы содержат как опасные, так и ценные компоненты. У нас в регионе пока нет предприятия по утилизации батареек и блистеров, но мы уже много лет сотрудничаем с ярославской НЭК. Радостно, что всё больше воронежцев присоединяется к акции — благодаря этому опасные вещества не попадают на полигоны, не загрязняют почву и воду. Ещё один плюс — полезные ресурсы возвращаются в оборот и используются повторно", — отметила исполнительный директор Центра экологической политики Виктория Лабзукова.