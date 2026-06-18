Правила присмотра за детьми обновили в нижегородских школах и детсадах

Мэрия Нижнего Новгорода приняла обновлённый документ, регламентирующий условия присмотра, ухода и содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях. С текстом положения можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации.
Согласно новым нормам, комплекс услуг по присмотру и уходу подразумевает обеспечение питания, поддержание санитарно‑бытовых условий, контроль соблюдения личной гигиены и установленного распорядка дня.
В детских садах предусмотрены три формата работы групп: кратковременное пребывание (до 5 часов), полный день (от 10,5 до 12 часов) и круглосуточный режим.
Режим питания соотносится с длительностью нахождения ребёнка в учреждении: при кратковременном пребывании предусмотрено двухразовое питание, при полном дне — четырёхразовое, в круглосуточных группах — шестиразовое.
Для воспитанников до 7 лет закреплена минимальная продолжительность ежедневных прогулок — не менее 3 часов. Дневной сон для детей от 1 до 7 лет также должен составлять не менее 3 часов.
Новый документ заменяет собой прежний порядок, который действовал в Кстове, — это связано с объединением территории с Нижним Новгородом.
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