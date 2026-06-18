Самый вкусный чак-чак выберут в Красноярске

В предстоящую субботу, 20 июня, на восточной стороне острова Татышев пройдёт Сабантуй —татаро-башкирский национальный праздник. В программе: «Кореш»: поединки по национальной борьбе на поясах для детей и взрослых. Выставка и конкурс традиционного татарского десерта — чак-чака. Выберут самое вкусное, высокое и оригинально оформленное угощение. Конкурс по созданию креативной тюбетейки из сухоцветов, тканей и бересты. Традиционные состязания на силу и ловкость: перетягивание каната, армрестлинг, поднятие гири. Для детей: конкурс рисунков и игры. Концертная программа: выступления гостей из Татарстана и творческих коллективов Красноярского края. Праздник организован в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске» по укреплению межнационального согласия. Напомним, 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России. По данным мэрии Красноярска, в городе проживает около 5 тысяч татар.​ ​ 0+