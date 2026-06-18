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Опрос показал, что россияне считают ключевыми ценностями

ВЦИОМ: россияне назвали крепкую семью и патриотизм ключевыми ценностями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм остаются наиболее близкими и эмоционально значимыми ценностями для россиян, сообщила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева.

В четверг в Москве проходит заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Выступая на заседании, Атаева привела данные исследования ВЦИОМ о ценностях.

«Ценности, которые воспринимаются на личном уровне, и они воспринимаются эмоционально наиболее позитивно — это крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы, патриотизм», — сказала Атаева, приводя данные исследования.

По словам Атаевой, в ходе исследования также фиксировалось различие между абстрактными и конкретными ценностями: чем более абстрактно понятие, тем больше вариантов его трактовки у респондентов.

«Когда мы приходим к абстрактным формулировкам, например “жизнь”, “историческая память”, то трактовок становится очень много», — сказала она.

Эксперт добавила, что 59% участников исследования не смогли дать определение понятию «ценность». Еще 23% респондентов связали ценности с внутренними ограничениями, целями и идеалами, а 19% назвали их нормами и правилами поведения.