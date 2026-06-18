Воронежская кондитерская фабрика не выплатит дивиденды по итогам 2025 года

По итогам 2025 года ВКФ вышла из убытка с чистой прибылью в размере 41,2 млн руб. В прошлом году «минус» составил 60,6 млн руб. Выручка «Воронежской кондитерской фабрики» увеличилась на 32,1% — с 5,1 млрд до 6,8 млрд руб. Убыток от продаж в 2024 году (78 млн руб.) также сменился прибылью в 2025-м (34,7 млн руб.).