Люлин: Нижегородская область — в лидерах по эффективности программы Комплексного развития сельских территорий

«Нижегородская область — в лидерах по эффективности программы Комплексного развития сельских территорий. За пять лет на сельских территориях региона построены сотни объектов — от дорог и водопроводов до детских садов и домов культуры. Тысячи семей почувствовали изменения к лучшему. Программа КРСТ доказала свою эффективность, и мы будем настаивать на ее продолжении. Но важно не сбавлять темпы. Там, где в село приходит газ, вода, дороги и соцобъекты, люди остаются жить и работать, развивается экономика», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «Мы видим реальные результаты программы. Тысячи жителей села получили доступ к чистой воде, новым дорогам и современным социальным объектам. Перед сельхозпроизводителями также открываются новые возможности. Программа КРСТ работает на опережение, и наша задача — сохранить этот импульс», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по АПК и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.