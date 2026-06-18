Люлин: Нижегородская область — в лидерах по эффективности программы Комплексного развития сельских территорий

18 июня на заседании Законодательного собрания состоялся «Правительственный час» на тему: «О реализации государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий” за 2020−2025 годы на территории Нижегородской области». Как отметил председатель регионального парламента Евгений Люлин, уровень жизни на селе должен быть таким же высоким, как и в городах.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов сообщил, что за пять лет действия программы Нижегородская область вошла в число субъектов РФ, наиболее эффективно работающих по КРСТ. Общий объем привлеченного финансирования составил почти 8,5 млрд рублей, из которых 2,1 млрд — средства областного бюджета. При этом финансирование не снижается, а растет: в 2026 году региону направлено почти 4 млрд рублей из федерального бюджета.
Депутаты дали высокую оценку реализации программы в 2020—2025 годах. За этот период построены десятки новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры: газопроводы и водопроводы, котельные, станции водоочистки, физкультурно-оздоровительный комплекс, три Дома культуры, два детских сада. Капитально отремонтированы семь Домов культуры, четыре детских сада и три школы. Приобретены автобусы для перевозки детей.
Более 330 семей улучшили жилищные условия — за счет социальных выплат и получения жилья по договорам социального найма. Подведены инженерные сети на четыре площадки, где идет жилищное строительство (в общей сложности почти 160 домов). Реализовано почти 800 проектов благоустройства.
Продолжается реализация трех проектов комплексного развития территорий. В Вознесенском округе построен водовод, модернизирован стадион, строится Центр культурного развития. В Большом Болдине строится водозабор, здание социокультурного и делового центра (сдача запланирована на 2027 год), завершен капитальный ремонт здания центра чернолощеной керамики. В Семенове построен водопровод, возводятся детский сад и МФЦ.
Особое внимание депутаты обратили на дорожное строительство. В рамках федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в 15 муниципальных округах построено и реконструировано 27 автомобильных дорог общей протяженностью 35,43 км. Из них 11,45 км — к объектам агропромышленного комплекса, 23,98 км — к объектам социальной сферы. Общий объем финансирования дорожных объектов составил 933,8 млн рублей.
«Нижегородская область — в лидерах по эффективности программы Комплексного развития сельских территорий. За пять лет на сельских территориях региона построены сотни объектов — от дорог и водопроводов до детских садов и домов культуры. Тысячи семей почувствовали изменения к лучшему. Программа КРСТ доказала свою эффективность, и мы будем настаивать на ее продолжении. Но важно не сбавлять темпы. Там, где в село приходит газ, вода, дороги и соцобъекты, люди остаются жить и работать, развивается экономика», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «Мы видим реальные результаты программы. Тысячи жителей села получили доступ к чистой воде, новым дорогам и современным социальным объектам. Перед сельхозпроизводителями также открываются новые возможности. Программа КРСТ работает на опережение, и наша задача — сохранить этот импульс», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по АПК и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.