Компании Пермского края разработали стратегии выхода на зарубежные рынки

Центр поддержки экспорта Пермского края помог 17 компаниям разработать стратегии выхода на зарубежные рынки. Акселерационная программа «Экспортный MBA: от стратегии до контракта» была организована в соответствии с целями нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
В течение нескольких месяцев предприниматели работали над экспортными проектами. Итогом обучения стала защита готовых стратегий развития на зарубежных рынках. Для начинающих экспортеров программа была направлена на оценку экспортной готовности, выбор перспективных рынков, формирование предложения и организацию сделки. Опытные экспортеры сосредоточились на стратегическом позиционировании, продвижении продукции, международных переговорах и разработке финансовой модели развития.
«Экспорт требует не только качественного продукта, но и четкого понимания целевых рынков, конкурентных преимуществ и механизмов выхода на зарубежных партнеров. Акселерационная программа помогает компаниям системно подготовиться к экспорту и сформировать реалистичный план действий. Особенно ценно, что участники работают над собственными проектами и уже во время обучения получают практические инструменты для развития международных продаж», — отметила заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Ольга Алчевская.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. В то же время цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.