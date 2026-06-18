Власти Екатеринбурга рассказали, когда начнется реконструкция Вайнера

Напомним, что на реконструкцию Вайнера направят 554 миллиона рублей. «Уральский Арбат» ждет масштабное обновление: здесь уложат новую плитку, установят новые скамейки с вазонами, в которые высадят множество деревьев и растений. В конце мая здесь уже убрали медиаэкран.