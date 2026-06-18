Подставные аварии: в Зеленогорске задержали подозреваемых в страховом мошенничестве (видео)

Сотрудники СОБР «Зенит» помогли коллегам из МВД задержать фигурантов уголовного дела. По данным следствия, шестеро местных жителей с 2024 по 2026 год инсценировали не менее девяти ДТП на территории города. Для этого они использовали личные автомобили, а также машины своих знакомых.