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Подставные аварии: в Зеленогорске задержали подозреваемых в страховом мошенничестве (видео)

В Зеленогорске при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования.

В Зеленогорске при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Красноярскому краю.

Сотрудники СОБР «Зенит» помогли коллегам из МВД задержать фигурантов уголовного дела. По данным следствия, шестеро местных жителей с 2024 по 2026 год инсценировали не менее девяти ДТП на территории города. Для этого они использовали личные автомобили, а также машины своих знакомых.

После фиктивных аварий подозреваемые обращались в страховые компании за выплатами по ОСАГО. Страховые организации перечисляли им от 300 до 400 тыс. рублей. По местам жительства фигурантов прошли обыски. Полицейские при поддержке бойцов СОБР изъяли банковские карты и документы, которые могут иметь значение для расследования.

Общая сумма ущерба устанавливается. Возбуждены уголовные дела.