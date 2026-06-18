Подставные аварии: в Зеленогорске задержали подозреваемых в страховом мошенничестве (видео)

В Зеленогорске при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Красноярскому краю.
После фиктивных аварий подозреваемые обращались в страховые компании за выплатами по ОСАГО. Страховые организации перечисляли им от 300 до 400 тыс. рублей. По местам жительства фигурантов прошли обыски. Полицейские при поддержке бойцов СОБР изъяли банковские карты и документы, которые могут иметь значение для расследования.
Общая сумма ущерба устанавливается. Возбуждены уголовные дела.