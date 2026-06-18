Проекты из Приангарья вошли в число лучших на конкурсе Движения первых

Итоги «Конкурса первичных отделений», организованного по нацпроекту «Молодёжь и дети», подвели на международном фестивале детства и юности «Фестиваль Движения первых» в Москве. В число победителей конкурса вошли 30 проектов из Иркутской области, сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования.
На протяжении нескольких месяцев команды из 88 регионов России выполняли задания, организовывали яркие события и воплощали в жизнь социально значимые проекты. В новом сезоне конкурса были представлены две номинации: «Лига возможностей» — для первичных отделений, впервые заявившихся на конкурс либо участвовавших ранее, но не победивших, и «Первая лига» — для победителей прошлых сезонов.
«По результатам третьего сезона конкурса победителями стали 30 проектов из Приангарья. Из них 28 были заявлены в номинации “Лига возможностей” и выиграли в общей сложности 5,8 миллионов рублей, а еще два победителя у нас в номинации “Первая Лига”, в сумме их призовой фонд составил 400 тысяч рублей. Эти средства можно будет направить на улучшение инфраструктуры, закупку оборудования и новые проекты», — прокомментировал председатель совета регионального отделения Движения первых Иркутской области Сергей Перфильев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения.
Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.