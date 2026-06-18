Проекты из Приангарья вошли в число лучших на конкурсе Движения первых

«По результатам третьего сезона конкурса победителями стали 30 проектов из Приангарья. Из них 28 были заявлены в номинации “Лига возможностей” и выиграли в общей сложности 5,8 миллионов рублей, а еще два победителя у нас в номинации “Первая Лига”, в сумме их призовой фонд составил 400 тысяч рублей. Эти средства можно будет направить на улучшение инфраструктуры, закупку оборудования и новые проекты», — прокомментировал председатель совета регионального отделения Движения первых Иркутской области Сергей Перфильев.