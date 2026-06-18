Московский КГХ сообщил о стабильных поставках нефтепродуктов в столице

Поставки нефтепродуктов в Москву и работа всех автозаправочных станций (АЗС) в городе осуществляются в обычном режиме без каких-либо перебоев. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.
Соответствующее заявление коммунальные службы распространили в ответ на поступающие запросы.
«Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», — говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX.
В ночь на 18 июня Москва и область подверглись одной из самых масштабных воздушных атак: силы ПВО уничтожили около 194 БПЛА. Обломки сбитых дронов упали на территориях торговых центров «Садовод» и «Белая дача», а нескольким аппаратам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ударов в регионе пострадали 17 мирных граждан, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в различных муниципалитетах.