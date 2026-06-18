В Ленобласти пройдет слет социальных предпринимателей региона

Слет пройдет на базе областного фонда поддержки предпринимательства и промышленности. Мероприятие объединит действующих социальных предпринимателей и тех, кто только планирует запустить социально значимые проекты, а также представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций и крупного бизнеса.