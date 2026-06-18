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В Ленобласти пройдет слет социальных предпринимателей региона

Среди ключевых тем встречи — стратегии развития в социальном бизнесе, инструменты поддержки, возможности для партнерства.

Ежегодный слет социальных предпринимателей Ленинградской области состоится 26 июня. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона.

Слет пройдет на базе областного фонда поддержки предпринимательства и промышленности. Мероприятие объединит действующих социальных предпринимателей и тех, кто только планирует запустить социально значимые проекты, а также представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций и крупного бизнеса.

Участники слета смогут обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и найти новые форматы взаимодействия для развития социально ориентированных инициатив в регионе. Среди ключевых тем мероприятия — стратегии развития в социальном бизнесе, механизмы участия бизнеса в решении государственных задач, инструменты поддержки, возможности для развития и партнерства.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.