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Комитет по охране ОКН пытается взыскать с сельхозпредприятия ущерб за уничтожение кургана

Комитет по охране объектов культурного наследия обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с АО «Табунщиковский» ущерб за уничтожение древнего курганного могильника «Гривенный I». Об этом сообщает Donnews со ссылкой на пресс-служба суда.

Комитет по охране объектов культурного наследия обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с АО «Табунщиковский» ущерб за уничтожение древнего курганного могильника «Гривенный I». Об этом сообщает Donnews со ссылкой на пресс-служба суда.

Как уточняется в сообщении, сумма ущерба составляет 7 млн руб. «Помимо денежной компенсации, комитет требует обязать предприятие провести спасательные археологические работы и принять меры по восстановлению выявленного курганного могильника», — говорится в сообщении.

По мнению истца, собственник и арендатор земли допустил «грубое нарушение действующего законодательства».

Курганный могильник «Гривенный I» был признан выявленным объектом археологического наследия в 2021 году.