Комитет по охране ОКН пытается взыскать с сельхозпредприятия ущерб за уничтожение кургана

Комитет по охране объектов культурного наследия обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с АО «Табунщиковский» ущерб за уничтожение древнего курганного могильника «Гривенный I». Об этом сообщает Donnews со ссылкой на пресс-служба суда.